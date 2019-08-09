0553 313 94 23

Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız müzik grubu ezanı dikkatle dinledi

Paris'ten gelen "Poil O'Brass Band" adlı sokak müziği grubu, İstiklal Caddesi'nde konser verdiği sırada ezan okununca müzik yapmayı keserek ara verdi. Hristiyan müzisyenler ezanla ilgili bu denli hassas davranırken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde CHP, İP ve HDP’lilerin de bulunduğu ve çok sayıda ‘Gezici’ sanatçının da destek verdiği azgın güruh Taksim’de okunan ezanı 'yuhalama' küstahlığında bulunmuştu.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:03
Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız müzik grubu ezanı dikkatle dinledi

 yeniakit.com.tr 

Bugüne kadar Fransa, Kenya, ABD, Portekiz ve Almanya'nın bazı şehirlerinde sahne alan 18 kişilik Fransız sokak müziği grubu "Poil O'Brass Band" Taksim'de konser verdi.

İstiklal Caddesi'nde vatandaşların karşısına çıkan brass bandosu repertuvarını sergiledi.

Ezan okununca müziği kestiler

Vatandaşların ilgi gösterdiği grup müzik yaptıkları sırada ezan okununca müziği keserek ara verdi. Caddeden geçen vatandaşların ilgiyle dinlediği Fransız müzisyenler, ezan okunmaya başlamayınca performansına ara verdi. Grup üyeleri, ezanın bitmesinin ardından çalmaya devam etti.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan grubun üyelerinden Morgane Wallace, ''İstanbul'un birçok yerinde konser verdik, Türk insanı bize karşı çok kibar, bize yoğun ilgi gösteriyor. Biz de müziğimizi sahnelerken şehrin dini ve kültürel değerlerine hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Gezi parkı eylemlerine de destek veren birçok sözde ‘sanatçı’ konserlerinde ezan gibi dini hassasiyetleri gözetmezken Hristiyan bir müzisyen grubunun ezana gösterdiği bu saygı ve hassasiyet akıllara bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşanan ‘ıslık’ skandalını getirdi.

Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler

CHP-HDP’li azgın güruh ezanı ıslıklamıştı!

Gezi parkı kalkışmasında yer alan çok sayıda sözde ‘sanatçı’nın da destek verdiği kadın grupları, Taksim'de dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlemişti. 

Feministler ve marjinal grupların da içinde bulunduğu azgın topluluk, Taksim’de yatsı ezanı okunduğu sırada büyük bir saygısızlık yaparak topluca ezanı ıslıkladı.

Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen o rezil görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. 'Gezi zekalı' sözde sanatçıların destek verdiği skandal yürüyüşte CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda CHP'li yönetici de hazır bulunuyordu.

Yerli din düşmanları 'Fransız' kadar olamadı!

Gezici sanatçıların buluşma adresi olan CHP ve terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin destek verdiği sözde kadınlar yürüyüşünde yüzde 99’u Müslüman Türkiye’nin en önemli kutsal değerlerinden olan 'ezan' ıslıklanırken, Avrupa’dan gelen Hristiyan sanatçı grubun  ezana saygı duyması Türkiye’deki din ve millet düşmanı kirli zihniyetin 'yobaz'lığını bir kez daha ortaya koydu. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:03
  1. İstanbul
  2. Poil O'Brass Band
  3. Taksim
  4. ezan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı
    1. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2..
    2. Sarıkamış’ta kenevir operasyonu
    3. Kadir Has’ta ilk düdük Numanoğlu’nun
    4. Selim’de kavga: 15 gözaltı
    5. Atambayev böyle teslim oldu!
    6. Hasan Dağı’nda asfaltlama çalışması..
    7. Sezonun ilk maçı Bitigen’in
    8. Kurban etini 6 ile 8 saat arasında..
    9. Fuat Oktay kendilerine halı saha yapan..
    10. Gemlikli sporcu milli takıma davet..
    11. Mersin’de kayıp şahıs 2 gün sonra..
    12. Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı
    13. Bedelli askerler yemin etti
    14. LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
    15. Yaz aylarında gribe dikkat
    16. Ağır metal zehirlenmesi | Sürekli..
    17. YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO..
    18. Anadolu'nun ilk hadis okulu eğitime..
    19. Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlıklı bayram..
    20. Merkezefendi’de bayram öncesi..
    21. FDH’de anestezi ile diş çekimi başladı
    22. Portekiz'de tanker şoförlerinin..
    23. LGS ikinci nakil sonuçlarına göre,..
    24. LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
    25. Günde 1 litreden daha az su..
    26. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    27. Patpatla kamyonet çarpıştı... 1 yaralı
    28. İYİ Parti'yi karıştıran "Meral..
    29. Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız..
    30. Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!