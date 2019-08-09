Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız müzik grubu ezanı dikkatle dinledi

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Bugüne kadar Fransa, Kenya, ABD, Portekiz ve Almanya'nın bazı şehirlerinde sahne alan 18 kişilik Fransız sokak müziği grubu "Poil O'Brass Band" Taksim'de konser verdi.

İstiklal Caddesi'nde vatandaşların karşısına çıkan brass bandosu repertuvarını sergiledi.

Ezan okununca müziği kestiler

Vatandaşların ilgi gösterdiği grup müzik yaptıkları sırada ezan okununca müziği keserek ara verdi. Caddeden geçen vatandaşların ilgiyle dinlediği Fransız müzisyenler, ezan okunmaya başlamayınca performansına ara verdi. Grup üyeleri, ezanın bitmesinin ardından çalmaya devam etti.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan grubun üyelerinden Morgane Wallace, ''İstanbul'un birçok yerinde konser verdik, Türk insanı bize karşı çok kibar, bize yoğun ilgi gösteriyor. Biz de müziğimizi sahnelerken şehrin dini ve kültürel değerlerine hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Gezi parkı eylemlerine de destek veren birçok sözde ‘sanatçı’ konserlerinde ezan gibi dini hassasiyetleri gözetmezken Hristiyan bir müzisyen grubunun ezana gösterdiği bu saygı ve hassasiyet akıllara bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşanan ‘ıslık’ skandalını getirdi.

Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler

CHP-HDP’li azgın güruh ezanı ıslıklamıştı!

Gezi parkı kalkışmasında yer alan çok sayıda sözde ‘sanatçı’nın da destek verdiği kadın grupları, Taksim'de dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlemişti.

Feministler ve marjinal grupların da içinde bulunduğu azgın topluluk, Taksim’de yatsı ezanı okunduğu sırada büyük bir saygısızlık yaparak topluca ezanı ıslıkladı.

Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen o rezil görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. 'Gezi zekalı' sözde sanatçıların destek verdiği skandal yürüyüşte CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda CHP'li yönetici de hazır bulunuyordu.

Yerli din düşmanları 'Fransız' kadar olamadı!

Gezici sanatçıların buluşma adresi olan CHP ve terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin destek verdiği sözde kadınlar yürüyüşünde yüzde 99’u Müslüman Türkiye’nin en önemli kutsal değerlerinden olan 'ezan' ıslıklanırken, Avrupa’dan gelen Hristiyan sanatçı grubun ezana saygı duyması Türkiye’deki din ve millet düşmanı kirli zihniyetin 'yobaz'lığını bir kez daha ortaya koydu.