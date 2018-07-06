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Gezici oyuncuya bar dayağı!

Gezi kalkışmasına desteğiyle bilinen oyuncu Oral Özer, bar kavgasında dayak yedi. Barda açılan yaylım ateşinin ardından video kaydı aldığı gerekçesiyle dayak yediği idda edildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 01:55
Gezici oyuncuya bar dayağı!

Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece 03.00 sıralarında, önce barın etrafında tur atıp ardından yaylım ateşi açan bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. 15’in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda barda bulunan 2 müşteri, saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, diğer müşteri ve bar çalışanları ise kendilerini masaların altına atarak kurtuldu.

'VİDEO KAYDI' NEDENİYLE DAYAK YEDİ

Milliyet'in haberine göre yaralıların olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı olayda, saldırı anını cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer’e bar çalışanları tarafından dayak atıldığı ileri sürüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Oyuncu Özer’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve bilgilerde, çenesinin kırılıp yüzünün gözünün patlatıldığını iddia ettiği darp olayıyla ilgili olarak Kadıköy İlçe ekiplerince soruşturma başlatılırken, silahlı saldırı olayıyla ilgili de dün akşam 21.00 sıralarında olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli saklandıkları adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca saldırganları olay yerine getiren aracı kullanan şahıs da gözaltına alındı.

ARAÇ SÜRTÜŞMESİ İDDİASI

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan 2 saldırganın bar işletmecisi ve çalışanlarıyla husumetli olup, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri öğrenilirken, husumetin kaynağının ise bir süre önce trafikte yaşanan bir araç sürtüşmesi olayı sonrasında saldırganlardan birisinin bar çalışanları tarafından dövülerek darp edilmesi olduğu ileri sürüldü. Polisin hem silahlı saldırı hem de darp olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 01:55
  1. Oral Özer
  2. Kadıköy
  3. Oral Özer dayak

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