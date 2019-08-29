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Gezici Oyun Evinde tiyatro ve palyaço sevinci

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, çocukların kreş eğitimi alması ve eğlenebilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Gezici Oyun Evi Otobüsü”projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için tiyatro ve palyaço gösterisi düzenlenmeye başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:57
Gezici Oyun Evinde tiyatro ve palyaço sevinci

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, çocukların kreş eğitimi alması ve eğlenebilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Gezici Oyun Evi Otobüsü”projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için tiyatro ve palyaço gösterisi düzenlenmeye başladı.


Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile Gezici Oyun Evi otobüsü, bundan böyle her ay bir mahallede hem çocukları eğlendirecek hem de tiyatro gösterisi sergileyecek. İlk olarak Taşağıl Mahallesi’nde sahnelenen “3 Palyaço” tiyatro oyunu, çocuklara ve ailelere keyifli saatler yaşattı. Aileler, mahallelerine kadar gelen etkinlikten oldukça mutlu olduklarını belirterek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ve uzman eğitmen kadrosuna teşekkür etti. “Bir çocuk gülerse dünya güler” diyen Sözen, “Gezici Oyun Evi”nin, Manavgat’taki çocuklara mutluluk götürmeye devam edeceğini söyledi.


Sözen, “Çocuklarımızın eğitimine ve eğlenmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak, onların yüzündeki tebessüme ortak olmak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Projemiz, ayda 1 defa olmak üzere bütün mahallelerimizde tiyatro gösterisiyle çocuklarımızı eğlendirmeye devam edecek. Bize güvenerek çocuklarını bize teslim eden ailelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz, çocuklarımızın mutluluğu ve iyi bir eğitim alması için hız kesmeden devam edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:57
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