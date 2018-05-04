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"Gezici hırsızlık çetesi" çökertildi

Kırşehir'in de aralarında olduğu 6 ilde, gezici ekip  kurarak ikametlerden ziynet ve elektronik eşya ile para çaldıkları iddia edilen 9 zanlı yakalandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:58
"Gezici hırsızlık çetesi" çökertildi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir  mahalledeki farklı evlerden aynı gece meydana gelen hırsızlık olaylarının  faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlıkların meydana geldiği sokak ve caddelerdeki güvenlik kamerası  ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, vatandaşların verdiği eşkal  bilgilerini de değerlendirerek zanlıların kimlikleri ve kullandıkları araç  plakalarını tespit etti.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün bilgileri çevre illerle paylaşması  üzerine operasyon genişletildi.

Zanlılardan H.U, M.G, K.A, S.K. ve S.U'nun Antalya'da olduğu bilgisi  üzerine bu ilde ortak operasyon düzenlendi. İkametten hırsızlık yaparken suçüstü  yakalanan zanlılar, sorgularının ardından Antalya'da çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı.

Diğer zanlılar M.U. ve R.U. Ankara, K.D. ve N.D. Kırşehir'de  yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İfade işlemleri tamamlanan  zanlılardan M.U. ve R.U. tutuklandı, K.D. ve N.D. adli kontrol kararıyla serbest  bırakıldı.

Dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen tutuklu  sanıkların, gezici ekipler oluşturarak Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kayseri,  Ankara ve Antalya'da birçok hırsızlık olayına karıştıkları, gündüz keşif  yaptıkları evlere gece geç saatlerde girdikleri belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:58
  1. Kırıkkale
  2. Konya
  3. Kırşehir
  4. Kayseri
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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