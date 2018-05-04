"Gezici hırsızlık çetesi" çökertildi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mahalledeki farklı evlerden aynı gece meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlıkların meydana geldiği sokak ve caddelerdeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, vatandaşların verdiği eşkal bilgilerini de değerlendirerek zanlıların kimlikleri ve kullandıkları araç plakalarını tespit etti.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünün bilgileri çevre illerle paylaşması üzerine operasyon genişletildi.

Zanlılardan H.U, M.G, K.A, S.K. ve S.U'nun Antalya'da olduğu bilgisi üzerine bu ilde ortak operasyon düzenlendi. İkametten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlılar, sorgularının ardından Antalya'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar M.U. ve R.U. Ankara, K.D. ve N.D. Kırşehir'de yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İfade işlemleri tamamlanan zanlılardan M.U. ve R.U. tutuklandı, K.D. ve N.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen tutuklu sanıkların, gezici ekipler oluşturarak Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kayseri, Ankara ve Antalya'da birçok hırsızlık olayına karıştıkları, gündüz keşif yaptıkları evlere gece geç saatlerde girdikleri belirtildi.