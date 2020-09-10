Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

2013’te Gezi Parkı kalkışmasında Taksim’deki ağaçların sökülmesini bahane ederek sokakları günlerce savaş alanına çeviren vandallar Türkiye’nin ciddi bir ekonomik kayba uğramasına neden olmuştu.

İşletmeciler dükkanlarını açamamamış, vandallar sokak olaylarında kamu mallarına büyük zararlar vermişti.

Gezi parkı bahanesiyle başlatılan ‘sivil darbe’ girişimine kokuşmuş solak zihniyetine sahip sözde sanatçılar da destek vermişti.

Gezi vandallarına destek vererek sokağa davet eden isimlerden Memet Ali Alabora, daha sonradan soluğu yurtdışında almıştı. Alabora, Gezi kalkışması sırasında sosyal medya hesabından “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı? Hadi gel” diye yazmıştı.

Online meyhane açtı

Türkiye’den kaçan gezici Alabora’nın şimdilerde ‘meyhane' işine girdiği öğrenildi.

Alabora, kendisini takip edenler üzerinden para kazanabilmek amacıyla ‘online meyhane’ açtı.

Koronavirüs nedeniyle meyhanelere gidemeyen ayyaşları sanal ortamda buluşturmak isteyen Alabora, online meyhane sistemini kurdu.

Söz konusu sistem ile Alabora ve takipçileri sanal ortamda birbirlerini görerek çalan müzik eşliğinde alkol tüketiyor.

Gezi Parkı kalkışmasında ‘bilim, sanat, çağdaşlık’ diyerek Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağını iddia eden vandallara öncülük eden Alabora’nın kurduğu online meyhane sistemi, solak kesimin gelecekteki Türkiye tasavvurunu ortaya koymuş oldu.