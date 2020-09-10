  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı
Gündem

Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

"Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyerek Gezi kalkışmasında vandalları sokağa davet eden daha sonrada yurtdışına kaçan Memet Ali Alabora şimdi de online ‘meyhane’ işine girerek ayyaşları buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:15:00 - 2020-09-10 20:17:37
Gezici Alabora'dan ayyaşlara 'büyük' hizmet! 'Online meyhane' açtı

2013’te Gezi Parkı kalkışmasında Taksim’deki ağaçların sökülmesini bahane ederek sokakları günlerce savaş alanına çeviren vandallar Türkiye’nin ciddi bir ekonomik kayba uğramasına neden olmuştu.

İşletmeciler dükkanlarını açamamamış, vandallar sokak olaylarında kamu mallarına büyük zararlar vermişti.

Gezi parkı bahanesiyle başlatılan ‘sivil darbe’ girişimine kokuşmuş solak zihniyetine sahip sözde sanatçılar da destek vermişti. 

Gezi vandallarına destek vererek sokağa davet eden isimlerden Memet Ali Alabora, daha sonradan soluğu yurtdışında almıştı. Alabora, Gezi kalkışması sırasında sosyal medya hesabından “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı? Hadi gel” diye yazmıştı.

Online meyhane açtı

Türkiye’den kaçan gezici Alabora’nın şimdilerde ‘meyhane' işine girdiği öğrenildi.

Alabora, kendisini takip edenler üzerinden para kazanabilmek amacıyla ‘online meyhane’ açtı.

Koronavirüs nedeniyle meyhanelere gidemeyen ayyaşları sanal ortamda buluşturmak isteyen Alabora, online meyhane sistemini kurdu.

Söz konusu sistem ile Alabora ve takipçileri sanal ortamda birbirlerini görerek çalan müzik eşliğinde alkol tüketiyor.

Gezi Parkı kalkışmasında ‘bilim, sanat, çağdaşlık’ diyerek Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağını iddia eden vandallara öncülük eden Alabora’nın kurduğu online meyhane sistemi, solak kesimin gelecekteki Türkiye tasavvurunu ortaya koymuş oldu.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

Eeee iyiymiş!...Zıkkımın kökünü iç....O zaman...Yanlız sen kamera gezi parkında içerken görüntü ver ben sana özlü güzel sözler söyliyeyim.
  • Yanıtla
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği
Gündem

‘Durum netleşsin pozisyon alırız’ Ahmet Hakan'dan 'Bekle gör' taktiği

Gazeteci Murat Alan'ın sunumu ve ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla AKİT TV'de yayınlanan '..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı