Gezi tutuklularından hadsiz Anayasa Mahkemesi çıkışı! 'AYM hakkımızda hak ihlali vermezse kendini kapatmış sayılır'

Yeniakit.com.tr

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakıröz, Gezi davasında tutuklanan sanıkları ziyaret etti.

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden CHP'li Çakıröz aracılığı ile mesaj gönderen Gezi finansörü Osman Kavala, AİHM kararını tüm milletvekillerine göndereceğini söyledi.

'Tüm vekiller bilmeli'

Kavala, mesajında, "AİHM’in, tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı çevirtip TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim. Özellikle de susturma ve caydırma amacıyla, yani kasıtla bunların yapıldığını anlatan 18. Maddenin ihlali konusunu tüm vekiller bilmeli, okumalı." ifadelerini kullandı.

AİHM'i öne sürüp, derhal serbest bırakılmaları gerektiğini belirten Can Atalay ise Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldığı açıklamasında, "En önce Osman Kavala’yı bırakmaları lazım. Hukuka aykırılıklar var. Daha önceki bozma kararlarındaki bozma gerekçelerine bile uyulmamış. İstinafın mutlaka bozması gerekir. Hele de AYM hakkımızda hak ihlali vermezse kendini kapatmış sayılır." dedi.

'Bu masum insanlar...'

Ziyareti sonrasında konuşan CHP'li Çakıröz ise, Gezi kalkışmasını "Anayasal hak" olarak değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi:

Hep söyledik, yine söylüyoruz. Gezi de milyonlar Anayasal hak olan protesto hakkını kullandı. Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater aylardır cezaevinde, cezaevlerindeki 100’üncü günlerini gelecek hafta dolduracaklar. Aynı şekilde Osman Kavala 1734 gündür tutuklu. Onların bir gün dahi cezaevinde tutulması haksızlıktır, hukuksuzluktur. Anayasa Mahkemesi onların başvurularını bir an önce ele alarak bu hukuksuzluğu bozmalı, adaletsizlik bir an önce giderilmelidir. Bu masum insanlar derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır.