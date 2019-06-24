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Gezi olayı sanıklarının yargılanmasına başlandı! 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis isteniyor

2013 yılında Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylar nedeniyle haklarında dava açılan 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına başlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:20
Gezi olayı sanıklarının yargılanmasına başlandı! 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis isteniyor

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ  Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına başlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile 7 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmayı, CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali  Şeker ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda HDP'li ve İşçi  Partili milletvekili de izliyor.

Bir kısım müştekinin de katıldığı duruşmayı, İsviçre, İsveç, Almanya,  Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları  ve konsolos yardımcıları da takip ediyor. İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu ile çok sayıda avukat ve bazı oyuncular da duruşmayı izleyenler arasında yer alıyor. Duruşmada, mahkeme tarafından sanıkların kimlik tespiti yapıldı. İş  adamı olduğunu belirten sanık Osman Kavala, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu  ifade etti. Sanık Yiğit Aksakoğlu ise sivil toplumcu olduğunu ve gelirinin aylık 10 bin lirayı bulduğunu kaydetti. Mahkeme başkanının iddianamenin özetini okumasından sonra, sanıkların  savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşma, sanık Osman Kavala'nın savunmasıyla devam ediyor.

16 sanık, 746 müşteki var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık  iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

İddianamede, sanıkların, "Gezi olayları" olarak anılan ancak bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları belirtilerek, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik eylemlerine yer veriliyor. Tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı sanıkların "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz  olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli  Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli  yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle  cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman  Kavala'nın, "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve  mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya  el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve  Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma''  suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep  ediliyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:20
  1. İstanbul
  2. Gezi olayları
  3. gezi olayları chp
  4. Gezi davası
  5. Osman Kavala
  6. Mehmet Ali Alabora
  7. Ayşe Mücella Yapıcı
  8. Yiğit Aksakoğlu
  9. mahkeme
  10. tutuklama
  11. yargılama
  12. gezi ihaneti
  13. hapis istemi
  14. sivil darbe girişimi

YORUM YAZ

  • Ayna Gözüne!Ayna Gözüne!2 dk önce
    Gezi Parkını yıkmanıza kazma kürek alıp yeşil düşmanı rantçıları alkışlasalardı! Ödül verirdiniz, Bu toplumun yürekli insanlarına yaptığınız küfürlerinizle boğulacaksınız! Ergenekon, balyoz kumpas davalarının 'ben bu davanın savcısıyım' diyeni arsızca alkışladınız, halende bu tezgahlarınızdan utanmıyorsunuz! Bu ülkeye elbet bir gün hukuk gelecek, talimatla seçim yenilettiğinizde nasıl yumruğu yediyseniz, adaletin gücüde birgün sizleri yok edecek! Yeter insanlara küfür ettiğiniz, insanları germeyin bakın çarşı pazar yanıyor dolar 6 tlye dayandı. Sizler halen yalakalık peşindesiniz! Beslemeler sizi!
  • meyyidmeyyid23 dk önce
    hani idam gelecekti ne oldu.böyle yaparsanız millet korkmaz..zengin fetöcüler hep dışarı çıktı.idam idam diye söz verdiniz sözünüzde de durmadınız.idam kararı vermekten korkuyorsanız halka sorun dedik oda tırt çıktı.böyle devam ederseniz istanbulda gider devamıda gelir..
  • YılmazYılmaz1 sa önce
    Hiç bir sonuç çıkmaz,millet bu durumlarda mağdur edebiyatı ile bu kişilere daha fazla ilgi ve alaka gösteriyor.Yani hangi haltı yerse yesin mağdurum dediği için,basının mağdur edildi dediği için sonsuz destek veriyor.
  • MelikeMelike1 sa önce
    Bunların hepsini kazana doldurup yakacaksın başta canan kaftancıoğlu ve tabiki gezici imamoğlu sonrada bu tırışkalar hemde yargısız infaz ile
  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Divan oteli in sahibi Kıç ta yargilanmali
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    suratların da hiç nur var mı?

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