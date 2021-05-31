Gezi kalkışmasının yıldönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi cevap!

Hasan Eğrigöz / Ankara

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından, “Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi'de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler. #GeziKazandı #Gezi8Yaşında” şeklinde paylaşım yaparak ülkenin yangın yerine çevrildiği, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin ve PKK’nın sözde bayrağının dalgalandığı Gezi kalkışmasının yıldönümünü kutlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, AK Partili Mehmet Erdoğan, “Gezi. Yaktınız, yıktınız eylediniz viran. Astığınız Deniz’in resmini bir daha astınız. Ortağınız Apo’nun resimleriyle coştunuz. Mesele üç beş ağaç değil daha anlamadınız mı gerizekalılar diye birbirinize sıfat taktınız. İstikrarlı Türkiye imajını Aşağı çekerek ekonomiyi vurdunuz” şeklinde cevap verdi.