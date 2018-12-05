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Gezi kalkışmasının elebaşlarındandı... Alabora’ya yakalama kararı

Gezi kalkışmasının elebaşlarından olan Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararda, Gezi olaylarının iç organizasyonun halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğuna dikkat çekildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 08:50
Gezi kalkışmasının elebaşlarındandı... Alabora’ya yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan tutuklamaya yönelik yakalama talebi için Alabora’nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır’da gezi olayları öncesi yaptığı görüşmeler delil olarak dosyaya koyuldu. Savcılığın mahkemeye gönderdiği yazıda, Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan ve reklamcı Metin Osasogie Edomwonyi’nin 18-21 Haziran 2012’de İstanbul’da, 7-15 Temmuz 2012’de ise Mısır’da Ivan Maraviç ile görüştüklerine dikkat çekildi. Maroviç’in Mısır’da bulunduğu sırada Kavala’nın da yurtdışında olduğuna vurgu yapıldı.

Memet Ali Alabora ve Osman Kavala’nın Türkiye’ye dönmelerinin ardından 30 Temmuz 2012’de Mi Minör adlı tiyatro oyununun provalarına başladıklarını belirten kararda, “Bu oyunda özetle ‘Temsili Ülkenin Başkanına Karşı Ayaklanmanın’ teşvik edildiği söz konusu şahısların ülkemize gelmesinin hemen ardından oyunun provalarına başlanmıştır” denildi. Gezi Parkı ayaklanmasının 2011’den beri planlandığına da dikkat çekilerek buna delil olarak ise Alabora’nın 2011’de çektiği videolarda “Ayaklan İstanbul” ibarelerinin bulunması gösterildi.

Hükümeti işlevsiz hale getirmek

Mahkemenin verdiği “tutuklamaya yönelik yakalama” kararında ise şu ifadeler yer aldı:

“Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır...”

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 08:50
  1. İstanbul
  2. mehmet ali alabora

YORUM YAZ

  • ömerömer13 dk önce
    Günaydın Türk adaleti, adam İngiliz vatandaşı oldu da emekliliği gelecek neredeyse oradan!
  • FETİH 1453FETİH 145324 dk önce
    İdam edilsin adi şeref yosunu pislikler .
  • serhatserhat38 dk önce
    gezide türkiye ekonomisine verdikleri zarar bu şerefsiz namussuzlardan....... tahsil edilsin.yada ölene kadar yatsınlar
  • serhatserhat38 dk önce
    gezide türkiye ekonomisine verdikleri zarar bu şerefsiz namussuzlardan....... tahsil edilsin.yada ölene kadar yatsınlar
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