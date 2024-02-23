Gezi imamı yine saçmaladı

Garip açıklamalarına bir yenisini ekleyen Gezi imamı İhsan Eliaçık, “'Hayvan kesmek’ diye bir ibadet yok. Ne yakmalık sunu ne kesmelik sunu ne de adak. Dünyanın geleceğinde hayvanların kesimi de sona erecek. Sadece bitkilerle beslenerek de etten alabileceğin gıdaları alabiliyorsun, bu bilimsel olarak kanıtlanmış” dedi.

Eliaçık, “Hayvansever, et yemeye karşı çıkan akımları günümüzün en dindarane akımları olarak görüyorum. Sarık, cübbe giyip, tespih çekip ‘Allah Allah’ diye zikir yapanlar değil. Dindarlık bu değil. Hiçbir hayvanı incitmemeli, kanlarını akıtmamalıyız. ‘Kedileri, köpekleri, hayvanları incitmemeliyiz’ diyen ruh dindaranedir. Çünkü özünde merhamet vardır. Dindarlık içten merhamet, dıştan yardımseverliktir. Bu ikisi bir insan yoksa ondan dindar olmaz” ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı müsveddesi Eliaçık’ın kurban ibadetiyle ilgili yalanı tepki çekti. Eliaçık, temelsiz cümleleriyle yüz binleri kandırmaya yeltendiği kaydedildi.