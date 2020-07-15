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Gündem

Gezi imamı İhsan Eliaçık'tan tepki çeken Ayasofya açıklaması

Gezi imamı İhsan Eliaçık, Ayasofya'nın dini bir değeri olmadığını ileri sürerek "Eğer bugün Hazreti Peygamber İsa ve Hazreti Peygamber Muhammed gelse Ayasofya’ya girmezdi." şeklinde ilginç bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 21:10:00 -
Gezi imamı İhsan Eliaçık'tan tepki çeken Ayasofya açıklaması

Ayasofya, Danıştay'ın kararıyla müze statüsünden çıkarıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cami olarak ibadete açıldı. Karar, Türkiye'nin yanı sıra Müslüman dünyasında da büyük sevince neden oldu.

86 yıllık hasretin sona ermesinin ardından Ayasofya Camii'nde ilk namaz için geri sayım başladı.

Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınması için hazırlıklar devam ederken Gezi imamı İhsan Eliaçık'tan ise küstah bir açıklama geldi. Terör örgütü PKK'nın medyasına açıklamalarda bulunan Eliaçık, şu ilginç iddialarda bulundu:

"Ayasofya'nın dini değeri yoktur"

"Ayasofya’nın tarihi mimari değeri vardır. Ancak benim görüşüme göre dini bir değeri yoktur. Çünkü İslam’ın sadelik ve tevazu esaslarını hiçe sayan bir binadır. Eğer bugün Hazreti Peygamber İsa ve Hazreti Peygamber Muhammed gelse Ayasofya’ya girmezdi. Sultan camilerin hiçbirine girmezdi."

"Pazar günleri Hristiyanlara tahsis edilmeli"

"Benim görüşüme göre Ayasofya sosyolojik gerçekler göz önünde bulundurularak şu anda cami oldu ama haftada bir gün cuma namazı için Müslümanlara pazar günleri için de Hristiyanlara tahsis edilmesi idi. Ben hükümet olsam böyle yapardım. Ama onlar öyle yapmadılar. Camiye çevirdiler."

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Yorumlar

Doğrusu

Ya cahili ne adamdan sayıp haber ediyorsunuz.
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