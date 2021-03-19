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Gündem Gezi İmamı İhsan Eliaçık'tan FETÖ'nün darbe girişimine destek!
Gündem

Gezi İmamı İhsan Eliaçık'tan FETÖ'nün darbe girişimine destek!

Gezi olaylarında terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan ve Mustafa Kemal posterlerinin yan yana olmasının övünülecek olay olduğunu söyleyen Gezi İmamı İhsan Eliaçık, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimine arka çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:26:00 -
Gezi İmamı İhsan Eliaçık'tan FETÖ'nün darbe girişimine destek!

Gezi olaylarında terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan ve Mustafa Kemal posterlerinin yan yana olmasının övünülecek olay olduğunu söyleyen Gezi İmamı İhsan Eliaçık bir skandala daha imza attı.

"Birisi Atatürk bayrağı, diğeri Öcalan bayrağı ile zaman zaman görünüyorlardı. Bence bu utanılacak bir durum değil. Suçluluk hissedilecek bir durum da değil. Tam tersi övünülecek ve gurur duyulacak bir olaydır." şeklindeki tepki çeken sözleriyle akıllara kazınan Gezi İmamı, şimdi de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişimine arka çıktı.

Eliaçık, konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasına destek olan Eliaçık, "Tarihte bugün..... 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet dosyaları için tek bir hukuki işlem yapılmayıp, delillerin yakılıp, küllerinin havaya savrulup, paraların faiziyle birlikte geri alınmasının üzerinden geçen 324.hafta..." şeklinde tepki toplayan ifadeler kullandı.

İşte o tweet:

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