Gezi ile Madımak’ı birbirine benzetenlere okkalı tokat

Madımak'ta provokatörler tarafından yapılarak Müslümanların üstüne yıkılmaya çalışılan saldırının yıl dönümünde, Gezi Parkı eylemleri tekrar gündeme geldi. Bazı çevreler, Sivas'taki olay ile Gezi Parkı kalkışmasını bir tuttu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, iki olayı bir tutanları susturacak açıklamalar yapıldı.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi avukat Yeşinil Yeşilyurt'un Gezi Parkı eylemleri sırasında yakılmış ve ters çevrilmiş aracın üstünde çekilen fotoğrafını hatırlaran Karahasanoğlu şunları söyledi:

Başörtülü avukatların duruşmalara giremediği tarih, yani 2013. Üstünde durduğu araç polis aracı. Bununla Sivas olaylarını kıyasladığınız zaman... Orada tek bir polis aracına, tek bir asker aracına zarar verilmemiş ama Yargıtay dedi ki; ‘Bu cumhuriyeti devirme olayıdır.’

Peki bu olay nedir? Polis aracını ters çevirip, ondan sonra üzerine yazılar yazıp, üzerine çıkıp işaret yapıyorsunuz. Şimdi İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'na soralım; siz sadece başındaki örtü sebebiyle avukatları cezalandırmaya kalktığınız dönemde bu avukat polis aracının üzerine çıkıyor, zafer işareti yapıyor ve buna siz bir müeyyide uygulamıyorsunuz.

‘Sivas'ta anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs suçu oluşturmuştur’ diye Yargıtay’ın verdiği karar ışığında diyorum ki, Sivas'taki olay 5-6 saat sürmüş. Son ana kadar olumsuz hiçbir şey yok. Son anda benzinle otelin perdelerinin tutuşturulması olayına gelinceye kadar...

5 saat gösteri yapıyor insanlar. O 5 saat içinde kimsenin burnu kanamamış. Diyorsunuz ki, ‘Siz cumhuriyeti yıkmak için gösteri yaptınız. Ki asker lehine slogan atılıyor. Kimsenin burnunun kanamadığı bir olaya karıştığı için ‘devleti yıkmak diyorsunuz…’ Peki Gezi olayları?

1 gün, 2 gün, 3 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay... Aylarca sürdü!.. 1'inci gün, 2'nci gün o araçlar yakıldı, yıkıldı. 4'üncü gün ölümler yaşanmaya başlandı. Siviller ölüyor. 6'ncı, 7'nci gün bir komiser yardımcısı ölüyor. Buna rağmen insanlar halen bu görüntüleri devam ettiriyorlar. 15 Haziran'a kadar devam etti.