Gezi finansörü Osman Kavala için flaş karar!
15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Gezi finansörü Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı davası bugün sanık avukatlarının son savunmalarıyla devam etti.
4 Mart’ta esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Gezi finansörü Osman Kavala ve Mücella Yapıcı hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Karar verildi!
Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.