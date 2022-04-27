Gezi eylemlerinde PKK sloganı! 'Katil devlet' diye yırtındılar
Gezi davasının kararı üzerine İstanbul'un Taksim sokaklarında sloganlarla eylem düzenleyen ve 'katil devlet' sloganı atan 51 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala'nın da yargılandığı davada nihai karar açıklandı.
Karara göre Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 7 kişi ise 18'er yıl hapis cezası aldı.
Mahkemeden çıkan kararlar üzerine ise Türkiye'nin farklı illerindeki Gezi Parkı olaylarının destekçileri protesto için sokaklara döküldü.
İstanbullular Taksim'de toplandı
İstanbul'daki protestoların adresi ise Taksim Meydanı oldu.
'Katil devlet' sloganları atıldı
Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, önce basın açıklaması yaptı ardından ise 'Katil devlet hesap verecek' sloganları attı.
51 şüpheliye gözaltı
Güvelnik güçleri ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak izinsiz yürüyüş yapanlara uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyerek slogan atmayı devam ettiren 51 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu.