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Gündem Gezi eylemlerinde PKK sloganı! 'Katil devlet' diye yırtındılar
Gündem

Gezi eylemlerinde PKK sloganı! 'Katil devlet' diye yırtındılar

Gezi davasının kararı üzerine İstanbul'un Taksim sokaklarında sloganlarla eylem düzenleyen ve 'katil devlet' sloganı atan 51 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 10:29:00 -
Gezi eylemlerinde PKK sloganı! 'Katil devlet' diye yırtındılar

Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala'nın da yargılandığı davada nihai karar açıklandı.

Karara göre Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 7 kişi ise 18'er yıl hapis cezası aldı.

Mahkemeden çıkan kararlar üzerine ise Türkiye'nin farklı illerindeki Gezi Parkı olaylarının destekçileri protesto için sokaklara döküldü.

İstanbullular Taksim'de toplandı

İstanbul'daki protestoların adresi ise Taksim Meydanı oldu.

'Katil devlet' sloganları atıldı

Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, önce basın açıklaması yaptı ardından ise 'Katil devlet hesap verecek' sloganları attı.

51 şüpheliye gözaltı

Güvelnik güçleri ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak izinsiz yürüyüş yapanlara uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyerek slogan atmayı devam ettiren 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Yorumlar

KAZIM

İşte bu gibi olaylar yüzünden İDAMI istiyoruz. İdam ivedilikle hayata geçirilmeli. Teröristler yakalansalar da, yargılansalar da ceza almayacaklarını bildikleri için istedikleri gibi at oynatıyorlar

2023 Cumhurbaşkanı seçimi PKK-10 ŞEREFSİZ TEHDİT BİLDİRİCİSİ B.ELÇİ-FETÖ-SİYONİST SOROS-ABD/ALMAN/İNGİLİZ/BATI İSTİHBARAT ÖRTGÜTLERİ, DEAŞ ve TÜRKİYEDEKİ İŞBİRLİKÇİSİ VATAN HAİNLERİNİN DESTEKLEDİKLERİ İLE AZİZ TÜRKMİLLETİ/İSTİKLAL/VATAN/DEMOKRASİ/İSLAM/İN

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