Gezen Sinema Tırı çocukları açık havada sinemayla buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos'ta her yaştan seyirciyi açık havada sinemayla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı hedefleyen "Gezen Sinema Tırı" yeniden yola çıkıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hale getirilen Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos'ta M1 Adana AVM ev sahipliğinde büyük küçük herkesi ücretsiz sinemayla buluşturacak.

Eklenen teknik ekipmanlarla açık havada ve sosyal mesafeye uygun gösterimler yapmak üzere yeniden düzenlenen tıra, gündüz ve gece ışığına uygun yeni bir dev perde ile dış mekanda yayın yapacak ses sistemi eklendi.

Açık hava izleyici kapasitesi 500'e yükseltilen tır, gündüz çocuk filmlerini, akşam da Türk sinemasından seçilen yapımları seyirciyle buluşturacak.

Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde herkesin sinema ile buluşturulmasını hedefleyen proje kapsamında eylül ayının sonuna kadar açık hava film gösterimlerine devam edilecek.