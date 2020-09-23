“Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” belgeselinin ilk gösterimi Külliye’de
Türk bilim insanlarının “Beyaz Kıta”nın şifrelerini çözmek üzere çıktıkları 4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ni konu alan “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” belgeseli gösterime giriyor.
Burcu Camcıoğlu’nun hazırladığı belgeselin ilk gösterimi, bu yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.