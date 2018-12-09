Gezdiğim başka evleneceğim başka!
Böyle düşünen gençlerin oranı tahminlerin çok üstünde...09 Aralık 2018 Pazar 16:09
- Gençler sorulduğunda "görücü usulü" ile evlenmeyi düşünmediklerini söylüyorlar. Fakat erkeklerin büyük çoğunluğu okul yıllarında çıktıkları kızlarla "asla" evlenmemeye özen gösteriyorlar. Oran kaç biliyor musunuz; % 78.
Ve bunların % 55’i evlenecekleri kızı memleketleri ve aile çevrelerinden seçiyorlar. Aileleri bu seçimde aktif rol oynuyor. Buna rağmen aynı aileler arasında:
“Oğlum kendi seçti” diyenlerin oranı % 67.
“Biz tavsiye ettik, oğlumuz da beğendi” diyenler ise % 33.
Oğullarının bu seçim üzerine söyledikleri de şöyle:
“Ben seçtim, ailem de kabul etti” diyenler % 38
“Ailemle birlikte karar verdik” diyenler % 30
“Ailem istedi, ben de beğendim” diyenler % 21
Cevap vermeyenlerin oranı sadece % 11
Aynı gençlerin neden böyle yaptıkları sorulduğunda anlatımları, kullandıkları tarifler aşağı yukarı şöyle: “Daha terbiyeli, edepli..”, “Bu titizlik isteyen bir konu..”, “Bu devirde temiz aile kızı bulmak zor..” vs.
Aynı gençlerin eğitim durumları:
Üniversite, yüksek okul: % 24
Orta öğretim, meslek lisesi: % 45
İlköğretim: % 31
Yine bu gençlerin Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Kayseri gibi büyük şehirlerde okumuş, veya çalışmış olma oranları: % 87
Peki oralarda flört ettiniz mi sorusuna verilen cevaplar:
Evet % 86
Hayır % 12
Cevapsız % 2
“Flört ettiğiniz kızla neden evlenmediniz?” sorusuna verilen cevap, aşağı yukarı hep aynı: "Benimle gezip tozan başkaları ile de gezip tozmuştur."
“Peki sen neden gezip tozdun?” sorusuna verilen cevaplar:
“Okul arkadaşımdı..” % 72
“Tesadüf oldu, can sıkıntısından..” % 22
“Heves işte..” diyenler: % 26
“Aynı şekilde kız kardeşinle flört edilmesini kabul eder miydin?”
Hayır % 79
Evet % 8
Cevap yok: % 13
Uzmanlar bu durumu değerlendirirken şöyle diyor: Gençler her ne kadar "çıktıkları kişilere" şiirler yazsalar ve sevgi nameleri dökseler de, düşüncelerinin gerisinde, karşısındaki kişinin, hiç de "evlenilecek kişi" olmadığı fikrini taşıyorlar.
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