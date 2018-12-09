Gezdiğim başka evleneceğim başka!

- Gençler sorulduğunda "görücü usulü" ile evlenmeyi düşünmediklerini söylüyorlar. Fakat erkeklerin büyük çoğunluğu okul yıllarında çıktıkları kızlarla "asla" evlenmemeye özen gösteriyorlar. Oran kaç biliyor musunuz; % 78.

Ve bunların % 55’i evlenecekleri kızı memleketleri ve aile çevrelerinden seçiyorlar. Aileleri bu seçimde aktif rol oynuyor. Buna rağmen aynı aileler arasında:

“Oğlum kendi seçti” diyenlerin oranı % 67.

“Biz tavsiye ettik, oğlumuz da beğendi” diyenler ise % 33.

Oğullarının bu seçim üzerine söyledikleri de şöyle:

“Ben seçtim, ailem de kabul etti” diyenler % 38

“Ailemle birlikte karar verdik” diyenler % 30

“Ailem istedi, ben de beğendim” diyenler % 21

Cevap vermeyenlerin oranı sadece % 11

Aynı gençlerin neden böyle yaptıkları sorulduğunda anlatımları, kullandıkları tarifler aşağı yukarı şöyle: “Daha terbiyeli, edepli..”, “Bu titizlik isteyen bir konu..”, “Bu devirde temiz aile kızı bulmak zor..” vs.

Aynı gençlerin eğitim durumları:

Üniversite, yüksek okul: % 24

Orta öğretim, meslek lisesi: % 45

İlköğretim: % 31

Yine bu gençlerin Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Kayseri gibi büyük şehirlerde okumuş, veya çalışmış olma oranları: % 87

Peki oralarda flört ettiniz mi sorusuna verilen cevaplar:

Evet % 86

Hayır % 12

Cevapsız % 2

“Flört ettiğiniz kızla neden evlenmediniz?” sorusuna verilen cevap, aşağı yukarı hep aynı: "Benimle gezip tozan başkaları ile de gezip tozmuştur."

“Peki sen neden gezip tozdun?” sorusuna verilen cevaplar:

“Okul arkadaşımdı..” % 72

“Tesadüf oldu, can sıkıntısından..” % 22

“Heves işte..” diyenler: % 26

“Aynı şekilde kız kardeşinle flört edilmesini kabul eder miydin?”

Hayır % 79

Evet % 8

Cevap yok: % 13

Uzmanlar bu durumu değerlendirirken şöyle diyor: Gençler her ne kadar "çıktıkları kişilere" şiirler yazsalar ve sevgi nameleri dökseler de, düşüncelerinin gerisinde, karşısındaki kişinin, hiç de "evlenilecek kişi" olmadığı fikrini taşıyorlar.