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Gevrek: “Rövanşı alıp turu geçeceğimize inanıyorum”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, UEFA Avrupa Ligi 2.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:02
Gevrek: “Rövanşı alıp turu geçeceğimize inanıyorum”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda oynadıkları NK Olimpija Ljubljana karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, rövanş maçında kazanarak turu atlayan takım olacaklarını söyledi.


Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Adil Gevrek, sahalarında kazanmak istediklerini belirterek, “Aslında iyi başladık oyuna, çok şanssız bir gol yedik. Tabi bu ilk maç, rövanşı 1 Ağustos’ta olacak” dedi.


Yeni Malatyaspor’un henüz yüzde yüz hazır olmadığını gördüklerini de belirten Gevrek, “Yeni gelen oyuncular var. Buna rağmen iyi oynadık. Rakibi de tebrik ediyorum, önümüzdeki hafta rövanş maçını kazanmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.


UEFA maçı nedeniyle sezona erken başladıklarını belirten Gevrek, “Bu tür maçlar zor olur. Sonuçta 20 günlük kamp süresi geçirdik daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Oyun kalitesi ile yenmek istiyorduk, fizik olarak yüzde yüz hazır olmadığımızı gördük. Ama iyi bir takımımız var. İnşallah ikinci maçı alıp turu geçeceğimiz” sözlerini sarf etti.


Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini ifade eden Gevrek, “2-3 oyuncu daha transfer yapabiliriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 00:02
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