Geviş getiren koyunu saatlerce izlediler! Sayıyı görenler şok oldu

Tiktok'ta 4 milyondan fazla takipçisi olan bir çoban, canlı yayın açtıktan sonra uyuyakaldı. Canlı yayına çıkan koyunu ise 12 bin kişi izledi.

Tiktok'ta 4 milyondan fazla takipçisi olan bir kullanıcı, canlı yayın açtıktan sonra uyuyakaldı. Çobanlık yapan kullanıcının açtığı canlı yayında yalnız kalan koyunu 12 bin kişi izledi.

Çobanlık yapan ve Tiktok'ta 4 milyondan fazla takipçisi olan kullanıcının yayını izleyenler esprili yorumlar yaptı.