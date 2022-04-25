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Gündem Geviş getiren koyunu saatlerce izlediler! Sayıyı görenler şok oldu
Gündem

Geviş getiren koyunu saatlerce izlediler! Sayıyı görenler şok oldu

Tiktok'ta 4 milyondan fazla takipçisi olan bir çoban canlı yayında uyudu. Daha sonra yayına çıkan koyunu canlı olarak 12 bin kişi izledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 16:02:00 -
Geviş getiren koyunu saatlerce izlediler! Sayıyı görenler şok oldu

Tiktok'ta 4 milyondan fazla takipçisi olan bir çoban, canlı yayın açtıktan sonra uyuyakaldı. Canlı yayına çıkan koyunu ise 12 bin kişi izledi.

Tiktok'ta 4 milyondan fazla takipçisi olan bir kullanıcı, canlı yayın açtıktan sonra uyuyakaldı. Çobanlık yapan kullanıcının açtığı canlı yayında yalnız kalan koyunu 12 bin kişi izledi.

Çobanlık yapan ve Tiktok'ta 4 milyondan fazla takipçisi olan kullanıcının yayını izleyenler esprili yorumlar yaptı.

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