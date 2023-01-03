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Ekonomi GetirYemek kullanıcıları lahmacun dedi!
Ekonomi

GetirYemek kullanıcıları lahmacun dedi!

“Acıktıysan GetirYemek” sloganıyla Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren GetirYemek, kullanıcıların yılbaşı sofralarında ve yeni yılın ilk günündeki tercihlerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 16:41:00 -
GetirYemek kullanıcıları lahmacun dedi!

“Acıktıysan GetirYemek” sloganıyla Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren GetirYemek, kullanıcıları yeni yılın ilk günündeki tercihlerini paylaştı.

GetirYemek'te geçen yılın gözdesi olan lahmacun, yeni yılın ilk gününde de acıkanların en çok sipariş ettiği yemek oldu. Tüm yıl olduğu gibi kullanıcıların en çok tercih ettiği içecek de ayran oldu.

Uygulama kullanıcılarının favori tatlısı ise sütlaç olurken; bunu künefe ve profiterol takip etti. Yeni yıla girdikten sonra da sofralardaki hareketlilik devam etti. Acıkanların uygulamadan gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar verdiği siparişler sırasıyla lahmacun, midye dolma ve Adana dürüm oldu.

2023'ün ilk siparişi Kırşehir'den verildi

Yeni yılın ilk saniyelerinde uygulamadan verilen ilk sipariş Kırşehir'den çiğ köfte dürüm olurken, bunu sırasıyla Trabzon'dan Adana dürüm, Zonguldak'tan çiğ köfte, Bursa'dan sütlaç ve İstanbul'dan Urfa dürüm takip etti.

Yeni yıl kahvaltılarının yıldızı simit oldu

Yeni yılın ilk gününde kahvaltı soflarına simit ve ikinci olarak kaşarlı poğaça eşlik ederken, gün içerisinde kullanıcılar yine en çok lahmacun yemeyi seçti. Yeni yılın ilk gününde ev yemeği yemek isteyen uygulama kullanıcılarının tercihi ise sırasıyla kuru fasulye, pilav ve domates çorbası oldu.

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