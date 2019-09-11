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Getiri potansiyeli en yüksek proje Ümraniye’de

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bağımsız araştırmasında İstanbul’da konumlanan 40 markalı konut projesi içerisinden Ümraniye’de Sinpaş imzasıyla yükselen Finans Şehir ilk sırada yer aldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:21
Getiri potansiyeli en yüksek proje Ümraniye’de

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bağımsız araştırmasında İstanbul’da konumlanan 40 markalı konut projesi içerisinden Ümraniye’de Sinpaş imzasıyla yükselen Finans Şehir ilk sırada yer aldı. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi’nin yanı başındaki konumu hem de çevresindeki yapılaşmanın aksine yatayda gelişen özel konseptli mimarisiyle öne çıkan proje yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Araştırmada; fiyat, satış oranı, bölgedeki fiyatlara göre durumu, satışa çıktığı tarihten sonraki prim oranı, bulunduğu ilçede konut fiyatlarındaki 5 yıllık değişim oranı, yeşil alan ve sosyal donatı gibi kriterler üzerinden tek tek puanlama yapılarak endekslendi. Listede yer alan bazı projeler ise şunlar oldu: Tema İstanbul Bahçe- Nurol Park – Taksim 360 – Kordon İstanbul – Eston Şehir Koru – Mesa Çubuklu 28- Firuze Konakları- ADAM KULE – Avrupa Konutları Kale 2 – Asmalı Bahçeşehir- Excellence Koşuyolu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:21
  1. Uluslararası İstanbul Finans Merkezi
  2. Kordon İstanbul
  3. Taksim 360
  4. Avrupa Konutları

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