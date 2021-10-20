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Ekonomi Getir, Portekiz’e de hizmet veriyor
Ekonomi

Getir, Portekiz’e de hizmet veriyor

Sene başında İngiltere’yle Avrupa pazarına adım attıktan sonra kısa bir süre içinde Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’ya giriş yapan Getir’in son durağı Portekiz oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:04:00 -
Getir, Portekiz’e de hizmet veriyor

Şirketin hizmet verdiği ülke sayısı 8’e çıktı. Londra’dan Amsterdam’a, Berlin’den Paris’e, Milano’dan Barselona’ya kadar Avrupa’nın en büyük şehirlerinde başarılı bir şekilde operasyonunu sürdüren Getir, şimdi de Lizbon sokaklarını mora boyuyor. Şirket, yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeyi planlıyor.

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