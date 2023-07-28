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Ekonomi Getir, İtalya, İspanya ve Portekiz’den çekiliyor
Ekonomi

Getir, İtalya, İspanya ve Portekiz’den çekiliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-28 02:41:00 -
Getir, İtalya, İspanya ve Portekiz’den çekiliyor

Getir, bugün yaptığı açıklamada İtalya, İspanya ve Portekiz’den çekildiğini açıkladı.

Son yıllarda hızlı teslimat sektöründe ciddi yükselişler gösteren ve önemli yatırımlar alan Türkiye merkezli Getir, son günlerde yurt dışından çekileceğine dair iddialar ile adından söz ettirmeye başladı. Daha sonra şirket, bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Fakat olası bir durumda basın ile paylaşılacağı söylendi. Nitekim bugün o açıklama yapıldı.

ShiftDelete.net kurucusu Hakkı Alkan, sosyal medya üzerinde dolaşan söylentilerin ardından Getir’e ulaştı. Şirket, yeni yatırımlar üzerinde çalıştığını ve tüm dış pazarlardan çekileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Ayrıca herhangi bir ülkeden geri çekilme kararı alınması durumunda kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Daha sonra Getir, yeni bir açıklama yaparak İtalya, İspanya ve Portekiz’den çekildiğini duyurdu. İşte o açıklama:

Dünyada dakikalar içinde market ürünleri teslimatı iş modelinin yaratıcısı Getir, İspanya, İtalya ve Portekiz’den ayrılma niyetinde olduğunu ve süreci mevzuatlara uygun olarak yürüteceğini açıkladı. Eş zamanlı yeni bir yatırım turunu da tamamlamak üzere olan şirket, cirosunun %96’sını oluşturan Türkiye, İngiltere, ABD, Almanya ve Hollanda’da faaliyetlerine devam edecek.

Getir’in bu kararı, finansal kaynaklarını operasyonel kârlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha yüksek olduğu mevcut pazarlara odaklamasına olanak tanıyacak. Getir, İspanya, Portekiz ve İtalya’daki tüm çalışanlarına, gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür etti.
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