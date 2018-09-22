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Gervinho'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Transfer sezonunda ismi sürekli Galatasaray ile anılan Fildişili yıldız futbolcu Gervinho'nun menajerinden açıklama geldi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:38
Gervinho'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Gervinho'nun menajeri, Galatasaray ile görüştüklerini kaydederken, "Galatasaray gerçekten çok ilgilendi. Gervinho'yu transfer etmek için her şeyi yaptılar ancak o Türkiye'ye gitmek istemedi" dedi.

GERVINHO: "RENNES'E DE GİDEBİLİRDİM"

Tecrübeli oyuncu ise Fransa'dan teklifler aldığını söylerken; "Rennes ve Bordeaux ile de görüştüm ancak Parma benim için bir adım öndeydi. Rennes'in de çok iyi bir projesi vardı, orası da olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncu, Parma ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

KAYNAK: SPORX

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:38
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