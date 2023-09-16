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Yerel Germencik'te uyuşturucu operasyonu
Yerel

Germencik'te uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-09-16 12:05:00 -
Germencik'te uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bir mera arazisinden 2 kilo 526 gram uyuşturucu madde ve 25 kök hint keneviri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yaka Mahallesi'ndeki bir şüpheli şahsın mera arazisinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla hint keneviri yetiştirdiği yönünde istihbarat alan Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı şüpheli şahsı takibe aldı. Şüpheliyi bir süre takip eden jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda mera arazisinde 2 kilo 526 gram kubar esrar ve 25 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıs F.D. de ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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