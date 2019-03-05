Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın; “Hizmet üretmekle olur”

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın ’Çalınmadık kapı, öpülmedik el bırakmayacağız’ sloganıyla çıktığı seçim ziyaretlerine Yedieylül Mahallesi’nde devam etti.

Yapılan ziyaretlerde evleri tek tek gezen İsmet Akın, mahalleliler tarafından samimiyetle karşılandı. Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen Akın; “Allah’ın izni ve Cumhur İttifakının gücü ile hem Büyükşehir’de hem de Germencik’te halkımıza hizmet edebilmenin haklı gururunu yaşayacağız. Germencik’te çalınmadık kapı çözülmedik sorun bırakmayacağız. Halkımızın gösterdiği ilgi destekleri görmek bizleri memnun ediyor. Vatan sevdalısı bir kardeşiniz olarak hizmetlerimizle Germencik’in adını duyuracağız. Her zaman söylediğim gibi Germencik’i şaha kaldıracağız. Hizmet, üretmekle olur, biz şimdiye kadar ürettik. Bu hizmetlerimizi bir adım ileriye taşımak için yola çıktık. Her zaman sizlerin hizmetinde olacağım, adil ve şeffaf olacağım. Ülkemizin bekası diyerek hizmet için yarışırken Germencik’i hak ettiği yere getireceğiz” dedi.