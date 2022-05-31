Geriye doğru Bağ-Kur hizmeti kazanmak mümkün mü?

Geçmişte vergi kaydı bulunan ya da şirket ortağı olan ancak Bağ-Kur tescili yaparak prim ödemesi yapmayan veya tescili geç yaptığı için Bağ-Kur tescili 4.10.2000 tarihinden başlatılan okurlarımız, mahkeme yoluyla geçmişe dönük Bağ-Kur hizmeti kazanıp kazanamayacaklarını sormakta.

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda, 506 sayılı Kanunda düzenlendiği biçimde, geçmiş günlerdeki sigortalılığın tespitine yönelik mahkeme yoluyla hizmet tespitine yönelik yasal bir düzenleme mevcut değil.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda da SSK sigortalıları bakımından hizmet tespiti davası açılabileceği düzenlenmiş, kendi nam ve hesabına çalışanlar yani Bağ-Kur sigortalıları bakımından benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle kendi nam ve hesabına çalışanlar, sigortalılık sürelerinin tespitine yönelik dava açamayacak, açmaları halinde davalar lehlerine neticelenmeyecektir. Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 3.11.2004 Tarihli, 2004/10-524 Esas, 2004/581 Karar numaralı ve yine 15.11.2006 Tarihli. 2006/21-703-728 sayılı karar numaralı kararları bulunmaktadır.

Kural bu olmakla birlikte Yargı kararlarında bazı istisnai durumlarda hukuki boşluklar sigortalılar lehine yorumlanarak Bağ-Kur sigortalılığın tespitine hükmedilebileceği öngörülmüştür. Sigortalılar veya avukatları bu kararların istisnai olduğunu, bazı şartlar dahilinde hizmet kazanmanın mümkün olabileceğini dikkate almaksızın bu şartlar bulunmadığı halde yersiz olarak çok sayıda Bağ Kur sigortalığının tespiti davası açmakta ve dava aleyhlerine sonuçlanmaktadır.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin, 04.12.2018 Tarihli, 2018/6332 Esas, 2019/4573 Karar numaralı kararında özetle, “1479 sayılı Kanunda sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin belirli tarihlerden başlatılmasını zorunlu kılan düzenlemelere yer verildiğini; bu kapsamda, 4956 sayılı Kanunun 47’nci maddesiyle, Bağ-Kur Kanununa eklenen Geçici 18’inci maddesine göre, 4956 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2.8.2003 tarihinden önce Kurum kayıtlarına intikal eden bildirge, prim ödemesi ve sigortalılık talepleri bulunanlar yönünden 1479 sayılı Kanunun 24 ve 25’inci maddeleri çerçevesinde yapılacak değerlendirme ile 4.10.2000 tarihinden önceki döneme ilişkin sigortalılık nitelikleri belirlenirken, tescilin belirtilen tarihlerden sonra yapılması durumunda, Kanunda tanınan süreler içinde borçlanma hakkının kullananlar borçlanma şartlarına göre 4.10.2000 öncesinde sigortalı sayılacak ancak borçlanma hakkını süresinde kullanmayanlar yönünden artık geriye dönük olarak 4.10.2000 tarihi öncesine ilişkin herhangi bir sigortalılık tespiti ya da borçlanması söz konusu olamayacaktır” hükmüne yer vermiştir.

Dikkat edilirse bu konuda verilmiş olan Yargı Kararının püf noktası, hukuki boşluğun sona erdiği 2.08.2003 tarihinden önceki bir tarihte sigortalının Bağ-Kur sigortalılık tescil başvurusunun bulunması veya tescil yerine geçen prim ödemesinin bulunması halinde geriye yönelik 20.4.1982 tarihine kadar Bağ-Kur sigortalılıklarının tespitini isteyebilecek olmasıdır.

Örneğin; 1991 yılında vergi kaydı başlamış olup 4.10.2000-1.8.2003 aralığında Bağ-Kur tescil müracaatı yapmış kişinin Bağ-Kur tescili 4.10.2000 tarihinden başlatılmışsa dava yoluyla bu tarihi 1991 yılına götürebilecektir. Bağ-Kur tescil müracaatı 1.8.2003 tarihinden sonra olmuşsa dava yoluyla Bağ-Kur tescilini geriye götüremeyecektir.

Vergi veya şirket kaydı 4.10.2000 tarihi öncesi olup 4.10.2000-1.8.2003 tarih aralığında Bağ-Kur sigortalılık tescil başvurusu bulunan ancak Bağ-Kur kaydı 4.10.2000 tarihinde başlatılanların yargı yoluyla geriye dönük hizmet kazanma sürecini başlatabilmesi için önce SGK ya başvuru yapması, bu talebinin işleme alınmamasını müteakip iş mahkemesine dava açması gerekir.