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Dünya Gerilimin asıl nedeni… İran’dan Azerbaycan açıklaması
Dünya

Gerilimin asıl nedeni… İran’dan Azerbaycan açıklaması

Bölgede tatbikat yaparak provokasyonlarını arttıran İran’dan yeni Azerbaycan açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 09:24:00 -
Gerilimin asıl nedeni… İran’dan Azerbaycan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Tahran ile Bakü arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı çerçevesinde gelişeceğini” söyledi. Abdullahiyan dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “iki Müslüman komşu ülkenin çok fazla ortak noktası” olduğunu belirterek önceki akşam Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilerin yol haritası üzerinde “açık, samimi ve yapıcı” bir telefon görüşmesi yaptıklarını ifade etti.

İranlı bakan, önceki gün Azerbaycan'da gözaltına alınan İranlı kamyon şoförlerinin serbest bırakılmasına dikkati çekti ve İran kamyonlarının iki ülke arasındaki sınır bölgelerinde hareketini kolaylaştırmaya yönelik daha olumlu adımlar atılması çağrısı yaptı.

İran'ın Azerbaycan'ın İran-Azerbaycan sınırına yakın bir İsrail ordusunun varlığına izin verdiğini iddia etmesi, son zamanlarda iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

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DRSN

iranın bi tarafı kalkıyor ...lar
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