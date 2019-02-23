Gerilimi artıracak iddia: 300 MOSSAD ajanı Venezuela'ya gönderildi

ABD'de Venezuela ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD'nin ünlü radyo programcılarından ve TruNews'in kurucusu olan Rick Welles, İsrail tarafından 300 MOSSAD ajanının uçakla Venezuela'ya gönderildiğini öne sürdü.

300 MOSSAD ajanı Venezuela'ya...

Süper Haber'e göre; Welles, "Venezuela'da yaşayan bir arkadaşım, ülkede yaşamını sürdüren Yahudi bir tanıdığıyla konuştuklarını aktardı. Söylediğine göre bir uçağı dolduran 300 MOSSAD ajanı Venezuela'ya doğru yola çıktılar. Bilginin kaynağı ise bu Yahudi ama aynı zamanda Venezuela vatandaşı olan kişinin emekli general amcasından aldığı mesaj. Büyük endişe yaşıyor şu anda. Büyük bir katliam olmasından korkuyor" dedi.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD BaşkanıDonald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.