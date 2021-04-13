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Dünya Gerilim tırmanıyor! NATO'dan çok sert Rusya açıklaması
Dünya

Gerilim tırmanıyor! NATO'dan çok sert Rusya açıklaması

Karadeniz'de yaşanan askeri gerileme ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamalarda bulundu. Stoltenberg Rusya'nın Ukrayna içinde ve sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 13:13:00 - 2021-04-13 13:57:12
Gerilim tırmanıyor! NATO'dan çok sert Rusya açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

"Rusya askeri yığınağı derhal sonlandırmalı"

Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." dedi.

Rusya'yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." diye konuştu.

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