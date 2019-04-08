0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye jet yanıt

ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör listesine almasına İran'dan cevap geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye diplomatik nota verdi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:54
Gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye jet yanıt

Washington-Tahran hattında gerilim tırmanıyor. ABD'nin Devrim Muhafızlarını terör listesine almasının ardından. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye diplomatik nota verdi.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Hoşrudi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in komisyonun bugün mecliste düzenlediği toplantıya katıldığını söyledi.

Hoşrudi'nin açıklamasına göre Zarif, DMO'nun "terörist" ilan edilmesiyle ilgili İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine nota verildiğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları terör örgütü ilan edildi

Hoşrudi, Zarif'in DMO'nun terörist ilan edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirdiğini ve İran'ın da buna karşı gerekli adımları atacağını söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu. Washington yönetimi böylece ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine aldı.

Konuyla ilgili ABD medyasında da bir süredir haberler yer alıyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:54
  1. ABD
  2. iRAN
  3. Cevad Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı
    1. Türk-Rus İş Dünyası Temsilcileri..
    2. Başkan Aşgın ilk gün mesaisine..
    3. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi,..
    4. "Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi..
    5. Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda..
    6. İran'ın ABD'ye karşı adımı kısa..
    7. Palu Belediye BaşkanıÜnalan..
    8. Kesimoğlu mazbatasını aldı
    9. Almanlar bunu konuşuyor: İstanbul..
    10. İş bulmak için evden çıkan Necla, 14..
    11. Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra..
    12. Aşiretler ve Kabileler Meclisi,..
    13. Göz tansiyonu nasıl olur? Göz..
    14. Gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye..
    15. İstanbul’da yol kesip “drift” yapan..
    16. Diyarbakır'da dere yatağında mahsur..
    17. Hilmi Güler: “Sıradan belediyecilik..
    18. Karaköprü meclisinde yeni dönem başladı
    19. Emniyet Müdürü Artunay: “Nevşehir’de..
    20. HDP'li Bilgen mazbatasını aldı
    21. Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davasında..
    22. Yavuzeli’nde trafik kazası: 2 yaralı
    23. Başkan Aşgın’dan itfaiye müdürlüğü’ne..
    24. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    25. Bozyazı’da Çetinkaya mazbatasını aldı
    26. Birlikte olduğu kadınlara fotoğrafla..
    27. Netanyahu'dan Trump'a İran Devrim..
    28. Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu..
    29. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    30. Özbek tarım işçisi, kanala düşen..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı