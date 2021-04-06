Gerilim tırmanıyor! ABD uçak gemisini Çin sularına yolladı

ABD Donanması'na ait Theodore Roosevelt uçak gemisi ve beraberindeki 4 gemi Güney Çin Denizi'ne girdi.

Donanma tarafından yapılan açıklamaya göre, Theodore Roosevelt uçak gemisinin rutin operasyonlar gerçekleştirmek için 4 Nisan'da Güney Çin Denizi'ne girdiği belirtildi.

ABD Donanması, Theodore Roosevelt Uçak gemisinin Güney Çin Denizi açıklarında Tayvan ile Çin arasındaki stratejik olarak hayati önem taşıyan bölgeye konuşlandırıldığı.

Star.com.tr'de yer alan habere göre; Theodore Roosevelt uçak gemisi ABD'nin Tayvan ile yaptığı tatbikatla beraber 2021'de Güney Çin Denizi'ne ikinci kez girdi.

Theodore Roosevelt'in de içinde bulunduğu grubun kaptanı Tuğamiral Doug Verissimo, "Müttefiklerimize ve ortaklarımıza denizlerde özgür oldukları konusunda güvence vermek için Güney Çin Denizi'ne geri dönmek harika," dedi.

Verissimo, "Avustralya, Hindistan, Japonya, Malezya ve Güney Kore'den müttefiklerimizle birlikte çalışarak Hint-Pasifik bölgesinde deniz yasalarına bağlılığımızı gösterdik. Dünyanın en önemli bölgelerinden birinde kolektif güvenlik ve istikrar vizyonumuzu benimseyen herkesle birlikte yelken açmaya devam etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin, uçak gemisi filosu Tayvan yakınlarında eğitim yaptı

Pazartesi günü, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Savunma Bakanlığı resmi olarak Liaoning uçak gemisi filosunun Tayvan çevresindeki sularda eğitim tatbikatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Kıdemli Yüzbaşı Gao Xiucheng, bu eğitimin askerlerin yeteneklerini test etmek, ulusal egemenliği ve güvenliği koruma yeteneklerini artırmak için yıllık çalışma planına göre düzenlenen rutin bir eğitim tatbikatı olduğunu söyledi.

Sözcü Xiucheng, "Gelecekte, Çin Donanması bu tür tatbikat ve eğitim faaliyetlerini planlandığı gibi düzenli olarak yürütmeye devam edecek." dedi.