0553 313 94 23

Gerilim arttı! Pakistan savaş uçakları havalandı

Pakistan'la Hindistan arasında başlayan gerilim hız kesmeden devam ediyor. Pakistan ordusuna ait savaş uçaklarının Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:56
Gerilim arttı! Pakistan savaş uçakları havalandı

Geçtiğimiz günlerde 44 Hint askerinin öldürülmesiyle başlayan başlayan kriz dün savaş uçaklarının düşürülmesiyle zirveye çıkmıştı. Hindistan 44 askerinin Pakistan tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş, ancak Pakistan bu suçlamayı kesin bir dille reddetmişti. 

Aradan geçen kısa bir süre sonra, Hint savaş uçakları Pakistan sınırlarına girmiş, havalanan Pakistan jetleri Hint uçaklarına müdahale etmişti. İt dalaşında Hindistan savaş uçakları bombalarını Pakistan topraklarına bırakmıştı. Dün ise kriz zirveye çıkmış, Pakistan, Hindistan savaş uçaklarını vurup düşürmüştü.

Gerilim bugüne sıçradı

İki ülke arasındaki gerilim bugün de devam ediyor. Pakistan Ordusu'na ait savaş uçakları, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştı. Hindistan savaş uçakları, Pakistan jetlerini Keşmir bölgesi üzerinde engellendi.

Hindistan kapatılan havalimanlarını açtı

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Hindistan medyasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Pakistan ile yaşanan gerginlik nedeniyle dün sivil uçuşlara kapattığı havaalanlarında uçuşları yeniden başlattığını aktardı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:56
  1. Ordu
  2. Hindistan
  3. pakistan
  4. savaş uçakları
  5. keşmir
  6. jetler

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    ABD boş durmuyor, cini işin icine cekmeye ugraşıyor.Keşmir 45,hındistan.35 Pakistan. 20 Prozent cine ait, üçünü birden kapıçtıracak.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sahte özel harekat kıyafeti ve silahla yakalandı
  1. Sahte özel harekat kıyafeti ve silahla..
  2. Nijerya'da silahlı saldırı: 13 ölü
  3. Kura çekiminde gerginlik
  4. Bir bölümü trafiğe açılan Haydarpaşa..
  5. Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit..
  6. Resmi açıklama | Erzurumspor..
  7. Cumhur İttifakı adayı Başkan Çerçi,..
  8. Airbus'dan, "Dronecell"e Barcelona'da..
  9. Sungurlu’ya yatılı hafızlık kuran..
  10. Mersin’de karbonmonoksit zehirlenmesi:..
  11. Şahin, “İsmail Küçükkaya ile Çalar..
  12. Manisa’da AK Parti’den 28 Şubat..
  13. Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta? |..
  14. AK Parti Mersin’den 28 Şubat açıklaması
  15. Elazığ’da "İş Sağlığı ve Güvenliği"..
  16. Terör Örgütü FETÖ davasında sanıklara..
  17. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
  18. Güneydoğu'da kültür sanat
  19. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
  20. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
Yerel seçim öncesi son anket!
Yerel seçim öncesi son anket!
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
Hergele’ye bir tazminat cezası daha
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar

Günün Karikatürü

28 Şubat 2019
Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."