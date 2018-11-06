0553 313 94 23
impression

Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!

CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu itiraf etti, Türkçe okutulmasını istedi. Doç. Dr. Selman Öğüt, Yılmaz'a canlı yayında hem hukuk dersi, hem de unutamayacağı bir cevap verdi.

06 Kasım 2018 Salı 09:57

Gündeme sürekli skandal çıkışlarıyla gelen CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, Habertürk ekranlarında 'Andımız' tartışılırken olaya skandal bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Ezan Türkçe okunmalı" diyen Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, "sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman" diyerek tepki gösterdi. 

CHP'li Yılmaz'a cevabını verdi

Ezanın Türkçe okutulması gerektiğini savunan CHP'li Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt adeta ders verdi. Arapça ezandan rahatsız olan Öztürk Yılmaz'a Ezan'ı CHP döneminde zorla Türkçe okutulduğunu hatırlatan Öğüt'e verecek cevap bulamayan Öztürk Yılmaz, hakaretler savurup Selman Öğüt'ü yalakalıkla suçladı.

"ÖSO'ya terörist diyen de sensin"

Programdan gergin anların yaşanmasına sebep olan bu sözlere Selman Öğüt, "sensin yalaka, ÖSO'ya terörist diyen de sensin" diyerek çok sert çıktı ve Öztürk Yılmaz'ı özür dilemeye davet etti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:57
  1. öso
  2. öztürk yılmaz
  3. Selman Öğüt
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz mevduatları 91 milyar lira eridi
    1. Döviz mevduatları 91 milyar lira eridi
    2. AK Parti'de İzmir adaylığı için Hamza..
    3. Akşener: Milletimizin avukatlığını..
    4. İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü!
    5. Gençlere iş verene 800 lira destek
    6. İhracatta 200 milyar dolar sesleri
    7. Çavuşoğlu'ndan İran'a yaptırım..
    8. ASELSAN ve TÜBİTAK'tan büyük proje!
    9. Derin devlet yapılanması çökertildi!
    10. MÜSİAD’dan Danimarka’ya yeni ofis
    11. Albaraka Mobil yenilendi
    12. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    13. "Alkol, sigara yok" dedi, fiyatını..
    14. Dolar ve fırsatçılar ekimde canavara..
    15. Rizespor'dan Volkan Demirel'e sürpriz..
    16. Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan..
    17. Abdullah Çatlı'nın ailesinden İYİ..
    18. Ali Koç'un istediği Türk teknik..
    19. İnsan yüzlü örümcek!
    20. Beşiktaş'ta çifte şok! Adriano Correia..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor