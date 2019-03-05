'Gerici' CHP'den skandal! Uzay Ajansı'nın iptali için AYM'ye başvurdu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uzay Ajansı'nın kapatılması için CHP'nin AYM'ye başvurduğunu açıkladı.

Türkiye'nin uzay sanayinde faaliyet göstermek için kurduğu Uzay Ajansı'nın iptali için CHP Anayasa mahkemesine başvurdu. Bakan Varank duyurdu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın duyurduğu gelişmede CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bu gelişmeyi duyuran Varank "Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu." ifadelerini kullandı. İptal dilekçesi

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