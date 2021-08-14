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Teknoloji Geri sayım başladı! Milli Muharip Uçak hangardan çıkıyor
Teknoloji

Geri sayım başladı! Milli Muharip Uçak hangardan çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye'nin milli beka projesi Milli Muharip Uçak'ı, IDEF'te ilk kez sergileyecek. TUSAŞ, yüksek yerlilik oranı ile geliştirilen özgün hava platformları ve uzay sistemi projelerini de sergileyeceği standında, HÜRJET Simülatörü de yer alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 11:17:00 -
Geri sayım başladı! Milli Muharip Uçak hangardan çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 17- 20 Ağustos 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Türkiye'nin en büyük savunma fuarında beka projeleri ile yer alacak.

TUSAŞ; ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türkiye'nin bekâ projesi 5'înci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip Uçak'ı sergileyecek. TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerle, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne serecek.

Tüm hava platformlarının yanı sıra HÜRJET Simülatörü ile ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatacak olan TUSAŞ, Türkiye'nin milli uzay programında önemli yer tutan ve yerli imkanlarla geliştirilen uydu projelerini de IDEF'e taşıyacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, IDEF hakkında şunları anlattı:

Dünyamız Kovid-19'un meydana geldiği 2019 Aralık ayından bugüne günlük yaşamdan, muharebe şartlarına tüm alanlarda tedbirlerin kendini hissettirdiği farklı bir döneme tanıklık ediyor. Kendi sektörümüz özelinde baktığımız zaman havacılık ve uzay alanında üretim ve tasarımların önemli ölçüde hız kesmeden devam ettiği bir dönem yaşıyoruz. Bu kapsamda şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerinden yola çıkarak geliştirdiği özgün platformlar ile dünya havacılık ekosistemine katkı sunmayı sürdürüyor. IDEF bu gelişmelerin paylaşıldığı, ülkemizin gurur projelerinin dünya kamuoyuna tanıtıldığı önemli bir platform. Pandemi şartları göz önüne alındığında ilk kez bu denli geniş bir fuara katılım sağlayacağımız için heyecanlıyız. Ülkemizin en büyük bekâ projesi Milli Muharip Uçak'ı IDEF'te ilk kez sergileyeceğiz. Dünya kamuoyunun önemle takip ettiği MMU'yu 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkaracağız. ATAK 2 ve HÜRJET ise 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşlarını yapacak. IDEF'e katılacak ziyaretçilerimiz ile bu heyecanımızı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

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