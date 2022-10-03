Geri sayım başladı! "Altay Tankı"nda bomba gelişme

"ALTAY Ana Muharebe Tankı" projesi kapsamında Güney Kore’den temin edilen güç grubu için seri üretim sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. ALTAY Tankı'nın halihazırda Kore güç paketiyle süren testlerinin ardından ihtiyaç duyulan değişiklikler yapıldıktan sonra gelecek yıl seri üretimin başlaması hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Güney Afrika’nın başkenti Pretoria’da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’nda (AAD 2022) ALTAY tankının son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kore’den temin edilen güç gurubunun teslim edilmesinin ardından BMC tarafından geliştirilme faaliyetleri süren Altay tankına monte edildi ve güç gurubunun performans testlerine başlandı. Güç gurubu üzerinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Tedarik anlaşması imzalanır imzalanmaz Altay tanklarının seri üretimine önümüzdeki yıldan itibaren başlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz Mart ayında Hyundai Doosan üretimi DV27K dizel motoru ve SNT Dynamics üretimi EST15K şanzımanından oluşan Kore güç grubu, Altay tankı üzerinde yapılacak performans testleri için tedarik edilmiş ve test faaliyetlerine başlanmıştı. Bu kapsamda Güney Kore güç grubu için seri üretim anlaşmasının yakında imzalanması bekleniyor.

ALTAY Ana Muharebe Tankı

ALTAY projesi kapsamında; üstün teknoloji ürünü silah sistemleriyle donatılmış, yüksek hareket ve beka kabiliyeti olan, uzun menzilli ve etkili ateş-darbe gücüne sahip, elektronik harekât kabiliyeti yüksek bir tankın yurt içinde tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi, atış kontrol ve komuta kontrol haberleşme bilgi sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi, zırh sistemlerinin teknoloji transferi ile yurt içinde geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2008 yılında sözleşmesi imzalanan projenin ilk adımında 2 adet prototip üretilmiş olup testleri başarı ile tamamlanmıştır. 9 Kasım 2018 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında imzalanan anlaşmaya binaen, önümüzdeki dönemde 250 adet ALTAY Tankının seri üretimi BMC tarafından gerçekleştirilecektir.

T0 denilen üretimin faaliyetleri için her şeyin hazır olduğu durumun akabinde 18 ay içerisinde ilk seri üretim ALTAY Tankı’nın, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi amaçlanmış ancak Almanya’nın motor ve transmisyon ambargosu sebebi ile T0 aşaması tamamlanamamıştır.

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