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Gündem Geri sayaçlı bomba görseli paylaştı! Polis enseledi
Gündem

Geri sayaçlı bomba görseli paylaştı! Polis enseledi

Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göz altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 18:51:00 -
Geri sayaçlı bomba görseli paylaştı! Polis enseledi

Eskişehir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın polis ekiplerince düzenlenen operasyonda göz altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon yaptı.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Yorumlar

Nur

O gösterdiği bombaya oturtun patlatın ibreti alem olsun

İstihbarat budur

Allah razı olsun istihbarat güçlerimizden, milletimize kalkan o emoji atan parmaklar kırılsın. Utanmadan emoji atmış resmen terör eylemi
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