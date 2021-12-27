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Gündem Geri dönüşüm tesisinde yangın
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Geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 13:54:00 -
Geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki Osmangazi Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sitesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisin deposunda başlayan alevleri fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dumanı kentin birçok bölgesinden görülen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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