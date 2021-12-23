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Yerel Geri dönüşüm tesisinde patlama
Yerel

Geri dönüşüm tesisinde patlama

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki geri dönüşüm fabrikasında, sabah saatlerinde, iddiaya göre, demir eritildiği sırada patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 12:53:00 - 2021-12-23 12:54:08
Geri dönüşüm tesisinde patlama

Patlamayla birlikte yangın da çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 6 işçi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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