  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde ceza yediler
Erzincan Havalimanının adı resmen değişti
Kaybolan 4 yaşındaki otizmli çocuktan sevindiren haber
Gündem Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Gündem

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 03:53:00 -
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Yangın, gece saatlerinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tesisten yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geri dönüşüm tesisinde yangın Gece, gündüze döndü

Alevler tesisin tamamına yayılırken, çok sayıda ekibin saatlerce süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay