Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla kontrol altına alındı.
Yangın, gece saatlerinde Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tesisten yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Geri dönüşüm tesisinde yangın Gece, gündüze döndü
Alevler tesisin tamamına yayılırken, çok sayıda ekibin saatlerce süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.