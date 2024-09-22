Geri dönüşüm tesisi küle döndü
Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu. Alevlere neyin sebebiyet verdiği henüz belirlenemedi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Ürünlü Mahallesi Ürünlü Caddesi'nde geri dönüşüm tesisindeki plastiklerin depolandığı bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tesiste hasar oluştu.
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