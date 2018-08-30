Geri dönüş başladı! Her gün en az 150 Suriyeli başvuruyor
Ülkemizde yaşayan Suriyeli göçmenlerin, sınır illerimiz Hatay ve Kilis üzerinden ülkelerine dönüşleri sürüyor.30 Ağustos 2018 Perşembe 16:40
Hatay'daki geri gönderme noktalarına başvuru yapan Suriyeliler, yapılan güvenlik sorgusunun ardından araçlarla sınırın Suriye tarafına geçiyor.
Günde ortalama 150 kişi dönüş için başvuru yaparken, dönüş rakamları, bölgedeki güvenlik durumuna göre değişiyor.
Bu yıl 30 bini aşkın Suriyelinin Hatay sınırından ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Kilis'teki işlemlerinin ardından terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşleri de devam ediyor.
Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosuna gelen Suriyeliler buradaki işlemlerin ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.
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