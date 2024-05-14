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Yerel Geri döndüler! Rus dağcılar fena yakalandı
Yerel

Geri döndüler! Rus dağcılar fena yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 11:15:00 - 2024-05-14 11:18:15

Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı yapmak isteyen 9 Rus dağcı, tipiye yakalanınca geri dönmek zorunda kaldı.

Rusya’dan gelen 5’i kadın toplam 9 dağcı, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dağcı Cuma Saltik rehberliğinde Ağrı Dağı’na tırmanmak için hazırlık yaptı. Tamamlanan hazırlıkların ardından tırmanışa geçen Rus dağcılar, 4 bin 200 rakıma kadar çıktılar. Burada tipiye yakalanan dağcılar, daha fazla ilerleyemeyecekleri için geri dönmek zorunda kaldı.

Rehber Cuma Saltik, Rusya’dan gelen dağcılarla birlikte Ağrı Dağı’na tırmanmak istediklerini ifade ederek, “Hava muhalefeti bize geçit vermedi. 4 bin 200 metreden dönmek zorunda kaldık. Yarın tekrar zirve için deneriz” dedi.

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