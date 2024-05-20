Geri adım attılar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu beton fiyatlarının düşürülmesi için uyarıda bulunup "Eğer 1 ay içinde beton fiyatları Türkiye ortalamalarına gerilemezse beton santralleri kuracağız. İlimizde beton fiyatlarını ucuzlatmak ve rekabete açmak için 10 beton santralinin yerini hazırladık. Yakında yatırımcılara kiralamasını gerçekleştireceğiz" demişti. Yapılan bu uyarının ardından beton fiyatlarında indirimler başladı.

OYAK Çimento C30 betonunun m³ fiyatını 2.000 TL + KDV’ye düşürdüğünü açıklarken Başkan Tahmazoğlu, “Güzel ama yetmez diğer firmalardan da aynı duyarlılığı bekliyoruz” dedi.