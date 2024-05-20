  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Geri adım attılar
Aktüel

Geri adım attılar

Yeniakit Publisher
2024-05-20 22:05:00 -
Geri adım attılar

Fahiş fiyat artışlarına karşı tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milletin aşına göz dikenleri takip ediyoruz “ söylemini düstur edinen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın haklarını kollamak adına kolları sıvadı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu beton fiyatlarının düşürülmesi için uyarıda bulunup "Eğer 1 ay içinde beton fiyatları Türkiye ortalamalarına gerilemezse beton santralleri kuracağız. İlimizde beton fiyatlarını ucuzlatmak ve rekabete açmak için 10 beton santralinin yerini hazırladık. Yakında yatırımcılara kiralamasını gerçekleştireceğiz" demişti. Yapılan bu uyarının ardından beton fiyatlarında indirimler başladı.

OYAK Çimento C30 betonunun m³ fiyatını 2.000 TL + KDV’ye düşürdüğünü açıklarken Başkan Tahmazoğlu, “Güzel ama yetmez diğer firmalardan da aynı duyarlılığı bekliyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23