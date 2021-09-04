Geri adım attı! Apple planını askıya aldı

Bu aralar teknoloji devleri için işler istedikleri gibi iyi gitmiyor. Apple ve Google, geliştiricilerden aldıkları komisyonla ilgili olarak Güney Kore'den bir darbe yedi. Aynı konu Hindistan'da da ele alınmış durumda. Ayrıca Amerika'da bir grup senatör, Apple ve Google'ın geliştiricilerden aldıkları komisyonla ilgili olarak yasa tasarısı sundu. Apple'ın Epic Games'le olan davası, şirketlerin kendi uygulama içi ödeme sisteminin zorunlu kullanmayı ve kesilen komisyonlarla ilgili atılan adımları etkiledi.

Apple bir yandan bahsettiğimiz gelişmelerle ilgilenirken, diğer yandan da çocuk istismarına karşı hassas görselleri yapay zekayla tarama konusunda ise eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Cupertino merkezli şirket gelen eleştirilerden sonra geri adım attı.

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, çocukların iletişim araçları ile cinsel istismarını ve bu tür malzemelerin yayılmasını önlemek için geliştirdikleri özelliklerin kullanıma girmesini, müşterilerden, araştırmacılardan ve hak savunucusu kuruluşlardan gelen yorumlar üzerine ertelediklerini belirtti.

Açıklamada, sistemin tamamen masadan kaldırılmadığı, ancak eleştiriler doğrultusunda geliştirebilmek için lansmanın ertelendiği vurgulandı. Ancak özelliklerin ne zaman devreye girebileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Apple'ın geçen ay kullanıcıların iCloud içeriklerini çocuk istismarı içeren görüntü ve videolara karşı tarayacağını açıklaması, şirketin kişisel gizlilik politikalarıyla çeliştiği için tartışmalara neden olmuştu.