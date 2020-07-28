Gerginlik tırmandı! İran'dan beklenmedik hamle
İran, ABD ile gerginliğin artmasıyla birlikte Basra Körfezi'nde Horzum'un stratejik Boğazı'nda büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.
İran, ABD ile gerginliğin artmasıyla Basra Körfezi'nde Horzum'un stratejik Boğazı'nda büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, askeri tatbikatın son aşamasının "Ya Ali İbn-i Ebi Talib" kutsal şifresiyle bugün sabah saatlerinde başladığı bildirildi.
Askeri tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı farklı askeri birimlerin katılımıyla ülkenin Hürmüzgan eyaleti, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'ndeki karasularda yapılıyor.
Tatbikat boyunca askeri birliklerin düşmana karşı savunma kapasitesi ve İran yapımı yeni askeri teçhizat denenecek.
Bu askeri tatbikatta ilk kez, tatbikat alanı uzaya fırlatılan İran yapımı "Nur" adlı askeri uydudan alınan görüntülerle gözetlenecek.