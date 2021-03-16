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Siyaset Gergerlioğlu'nun vekilliği yarın düşüyor: Millet İradesi söylemine sığındı
Siyaset

Gergerlioğlu'nun vekilliği yarın düşüyor: Millet İradesi söylemine sığındı

Terör örgütü propogandası yapmak suçundan aldığı hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Milletvekilliğimin elimden alınması bir darbedir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 21:27:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sözde insan hakkı savunucusu, terör ve terörist sevici HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Yargıtay tarafından onanan hapis cezası, yarın TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunması ile birlikte HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek.

Hakkındaki gelişmeleri değerlendirdi: Bu bir darbedir

Bir canlı yayında hakkındaki gelişmelere ilişkin konuşan HDP'li Gergerlioğlu, "Sayın Şentop kararın yarın okunacağını söylüyor. Ben de tüm Türkiye toplumuna şunu soruyorum: Sayın Şentop'un sözleri ne demektir? Meclis'e darbe yapıldığını göstermek demektir. Meclis'e darbe sadece bomba atmakla olmuyor. 90 bin oyla seçilmiş bir milletvekilinin hakkındaki kararı; haksız ve hukuksuz bir uygulama ile Anayasa'yı umursamayarak okumak, bir milletvekilini sırf HDP'li olduğu için Meclis dışına itmeye çalışmak bir darbedir." dedi.

Halkın iradesi ile seçilmek teröre destek verme özgürlüğü mü sunuyor?

Hakkındaki süreç yasalara göre işlerken, Gergerlioğlu ise milletvekilliğinin düşürülmesinin anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Terör propogandası yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan Gergerlioğlu, milletin iradesi ile seçildiği söylemine sığındı:

"Ben bu darbeye karşı direneceğim. Sadece kendi şahsım için değil. Beni destekleyen 90 bin kişinin oylarının gasp edilmemesi için direneceğim. Milletin iradesi için direneceğim. Meclis'in duvarında ne yazar? 'Egermenlik kayıtsız şartsız mileltindir' Peki milletin kararı geçerli mi hakkımdaki kararda? Hayır. Yargı milleti koruyan anayasa uymamıştır. Yargı anayasayı umursamamıştır. Milletin iradesi ayaklar altına alınmıştır. Ben hiçbir zaman ne HDP seçmeninin ne tüm milletimin iradesini ayaklar altına aldırmadım. Aldırmam da. Bu milletvekilliğini hak ederek bileğimizin gücü ile kazandık. Hiçbir darbesel yöntemle, hiçbir anayasayı çiğneyen yöntemle bu milletvekilliği benim elimden alınamaz."

Milletvekilliği dokunalmızlığı hangi hallerde düşer?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'milletvekili dokunulmazlığı'na ilişkin şunları söylemişti:

"Dokunulmazlık var ama dokunulmazlığın iki istisnası var. Birisi, ağır cezada suçüstü halinde dokunulmazlık olmaz. Bir milletvekili ağır cezalık suç işlerken suçüstü yakalandığı zaman dokunulmazlık işlemez. İkincisi ise Anayasa'nın 14. maddesinde belirlenen suçlarla ilgili bir yargılama, soruşturma; milletvekili seçilmeden başladıysa o zaman da dokunulmazlık söz konusu değildir."

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