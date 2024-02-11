Gergerlioğlu’na DHKP-C’li tepkisi

Taha Emre Özdemir Ankara

akit’e konuşan Mican, şunları söyledi: “Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenlerin TBMM’de yer almalarını istemiyoruz. Gergerlioğlu’nun TBMM çatısı altında ‘serbest bırakılmalı’ çağrısı yaptığı terörist bugün 1 vatandaşımızı şehit edip, 5 vatandaşımızı da yaraladı. Gergerlioğlu’nun Birkoç için yaptığı açıklama, bir kez daha göstermiştir ki, HDP’nin devamı DEM Parti terör örgütleri ve teröristlerle sıkı bir bağ içindedir. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Çağlayan’daki hain saldırıdan sonra sessiz kalmasını kınıyoruz. Kendisini ivedilikle Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz.” Gergerlioğlu, teröristler için, “2. kez kovid olmuş. Kaç kez olacaklar, kaç kez risk altında kalacaklar? On binlerce mahpusu boş gerekçelerle tutuklu yargılayanların bunu hesabını vermesi lazım.... Cezaevlerine gel de zindan deme, bunlar insani mi Adalet Bakanlığı?” demişti.